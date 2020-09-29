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Все больше украинцев поддерживают партию Медведчука, - англоязычный сайт EUtoday

29.09.2020 / 13:44
Партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» на данный момент поддерживают более 22% украинцев. По электоральным симпатиям ОПЗЖ вплотную приблизилась к партии «Слуга народа», которая теряет доверие граждан.

Такими являются данные соцопроса, проведенного Бельгийско-украинским исследовательским институтом (BURI), результаты которого опубликованы на англоязычном сайте EUtoday.

Согласно результатам опроса, на данный момент проходной барьер для попадания в Верховную Раду преодолевают 5 партий. «Слуга народа» теряет поддержку, а партия Медведчука уверенно наращивает свой рейтинг.  

«Партия "Слуга Народа" во главе с Давидом Арахамией, Александром Корниенко и Русланом Стефанчуком при поддержке действующего Президента Украины Владимира Зеленского (25,3%), «Оппозиционная платформа – За Жизнь» во главе с Виктором Медведчуком, Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем (22,4%), Партия «Европейская солидарность» бывшего Президента Украины Петра Порошенко (12,6%), партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко (9,1%) и Партия Шария (5,3%)», – отмечает EUtoday.

Опрос Бельгийско-украинского исследовательского института проводился с 11 по 16 сентября на всей территории Украины. Общее количество респондентов составило 2008 человек.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, почему украинцы доверяют ОПЗЖ.

«У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны. У нас есть с чем идти к людям», – отметил Виктор Медведчук.

Медведчук, ОПЗЖ
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