Все больше украинцев поддерживают партию Медведчука, - англоязычный сайт EUtoday

Такими являются данные соцопроса, проведенного Бельгийско-украинским исследовательским институтом (BURI), результаты которого опубликованы на англоязычном сайте EUtoday.

Согласно результатам опроса, на данный момент проходной барьер для попадания в Верховную Раду преодолевают 5 партий. «Слуга народа» теряет поддержку, а партия Медведчука уверенно наращивает свой рейтинг.

«Партия "Слуга Народа" во главе с Давидом Арахамией, Александром Корниенко и Русланом Стефанчуком при поддержке действующего Президента Украины Владимира Зеленского (25,3%), «Оппозиционная платформа – За Жизнь» во главе с Виктором Медведчуком, Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем (22,4%), Партия «Европейская солидарность» бывшего Президента Украины Петра Порошенко (12,6%), партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко (9,1%) и Партия Шария (5,3%)», – отмечает EUtoday.

Опрос Бельгийско-украинского исследовательского института проводился с 11 по 16 сентября на всей территории Украины. Общее количество респондентов составило 2008 человек.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, почему украинцы доверяют ОПЗЖ.

«У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны. У нас есть с чем идти к людям», – отметил Виктор Медведчук.