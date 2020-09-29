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США предостерегают другие страны от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе

29.09.2020 / 14:12
США осудили эскалацию военного конфликта в Нагорном Карабахе и предостерегают внешние силы от вмешательства в ситуацию.

Об этом свидетельствует заявление Госдепа

Дословно: "Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта Нагорного Карабаха, которые привели к многочисленным потерям, в том числе и среди гражданского населения. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых.

Соединенные Штаты считают, что участие в эскалации насилия внешних сторон не будет иметь смысла и лишь усилит региональное напряжение ".

Вашингтон призвал стороны к диалогу в рамках Минской группы. От себя США обещают всячески способствовать предметным переговорам.

Напомним, 27 сентября утром Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Азербайджан вводит военное положение с 28 сентября.

Следствием военных действий стали жертвы с обеих сторон, в том числе и среди гражданских.

Источник

Нагорный Карабах
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