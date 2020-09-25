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В Запорожье в рамках экологической акции УПЦ утилизировала 200 кг батареек

25.09.2020 / 16:31
В Запорожье в рамках экологической акции УПЦ утилизировала 200 кг батареек
Источник: Центр информации УПЦ
Батарейки были собраны в храмах епархии в рамках цикла экологических мероприятий, посвященных Дню особой молитвы о творении Божием

В Запорожской области Украинская Православная Церковь провела экологическую акцию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua,  Запорожская епархия Украинской Православной Церкви оплатила доставку и переработку 200 кг отработанных батареек.

Батарейки были собраны в храмах епархии в рамках цикла экологических мероприятий, посвященных Дню особой молитвы о творении Божием.

«Человек не может самовольно распоряжаться в мире, не может все свои действия и проекты согласовывать лишь со своими желаниями, но должен стремиться исполнить волю Божию, которая не может состоять в истреблении части Его творения», - отметили в пресс-службе епархии, напомнив о духовной составляющей экологических инициатив.

Как сообщалось ранее, в октябре Запорожская епархия Украинской Православной Церкви оплатила доставку и утилизацию 273 кг отработанных элементов питания.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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