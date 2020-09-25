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Православная журналистка нуждается в помощи на лечение

25.09.2020 / 16:30
Православная журналистка нуждается в помощи на лечение
Источник: Центр информации УПЦ
Сейчас врачи подбирают эффективную терапию, но уже ясно, что понадобится как минимум 60 тыс гривен

Православная журналистка Марина Богданова нуждается в материальной помощи для срочного лечения онкологического заболевания.

У Марины Богдановой обнаружили 2 раковых опухоли, которые требуют немедленного медицинского вмешательства, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь».

Сейчас врачи подбирают эффективную терапию, но уже ясно, что понадобится как минимум 60 тыс гривен.

Марина живет вместе с сыном, который серьезно болен и постоянно нуждается в приеме дорогостоящих препаратов, так что свободных средств у семьи нет.

Помочь Марине Богдановой, можно перечислив средства на ее карту 5168 7422 3758 5405.

Тех, кто не может оказать материальную помощь, просим о молитве за рабу Божию Марину.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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