Епископ УПЦ дал оценку высказываниям украинских политиков о детях «низкого качества»

Задача чиновников и политиков заключается не в том, чтобы решать, кто из детей является достойным прав и свобод, а кто нет, а прилагать усилия, чтобы они были максимально реализованы для всех.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Недавно один украинский политик сделала громкое и скандальное заявление. Мол, нужно стерилизовать безработных родителей, чтобы от них не рождались дети «низкого качества». Позже другой политик заявила, что 1 сентября на Донбассе в школу пошли дети, выросшие в состоянии войны и «просидели по подвалах, в войнушках, нечесаные-немытые». Обе эти заявления касаются не только элементарной человеческой этики или христианских принципов, которые не позволяют считать других людей, и в первую очередь детей, «несовершенными», но и буквы закона», - написал епископ Виктор.

Он напомнил, что государство должно защищать детей и гарантировать им реализацию прав, а также предоставлять возможности и благоприятные условия для физического, умственного, нравственного и духовного развития.

«У нас не может быть детей «низкого качества», так как каждая личность - неповторимая и особенная. Человек создан по образу и подобию Божьему, и дети, несомненно, лучше выражают присутствие Бога среди нас. Уже позже, общаясь со взрослыми, дети постепенно теряют чистоту и святость, превращаясь в образ и подобие взрослых. Именно поэтому задача взрослых - сделать так, чтобы наши дети были лучше нас», - подчеркнул архиерей.

Епископ Виктор призвал политиков быть осторожными в высказываниях, поскольку, будучи публичными лицами, они в определенной степени формируют сознание других людей.

«Вместе с тем, политики, даже выражая свою собственную точку зрения, должны обязательно считаться с мнением тех, кто отдал за них свой голос. Это касается и высказываний по поводу детей, живущих в Донбассе в состоянии войны, которую они начали. Эти несчастные дети не причастны к военным действиям, а только страдают от них. Дети еще не успели наделать ошибок, поэтому в событиях на востоке нашего государства нет их вины. Ошибки делают взрослые, из-за чего страдают дети», - сказал владыка.

Он напомнил, что главной общей целью должно стать прекращение войны.

«Рано или поздно приходит время исправлять то, что повлекло беду и войну. Придет время и в нашем случае, хочется этого кому-то или нет. Прекращение войны должно быть нашей общей целью. И чем быстрее мы перейдем от слов к делу, тем быстрее Господь приблизит к нам мирное небо над головой», - заключил владыка.