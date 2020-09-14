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На Донбассе община храма УПЦ на линии разграничения отметила престольный праздник

14.09.2020 / 13:37
На Донбассе община храма УПЦ на линии разграничения отметила престольный праздник
Митрополит Иларион Источник: Центр информации УПЦ
В храме, расположенном на линии разграничения на Донбассе, даже в дни самых ожесточенных боев не прерывалась молитва

На Донбассе в поселке Александровка, на линии разграничения, отметил престольный праздник Александро-Невский храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на donetsk.church.ua, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского в храме впервые за его историю состоялось архиерейское богослужение.

В престольный праздник храма и в 24-летие своего пребывания на Донецкой кафедре Божественную литургию здесь совершил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Шукало).

В епархии рассказали, что поселковый храм собирает в своих стенах не только местных жителей – многие прихожане приезжают сюда, преодолевая десятки километров. В храме, расположенном на линии разграничения на Донбассе, даже в дни самых ожесточенных боев не прерывалась молитва.

«Прихожане любят свой родной храм в том числе потому, что в самом конце 1975 года молодой иеромонах Савватий, насельник Свято-Успенского Одесского патриаршего мужского монастыря, был направлен в Ворошиловоградско-Донецкую епархию в связи с тяжелой болезнью своей матери. Это был тот самый отец Зосима (Сокур), ставший впоследствии схимником и духовником Донетчины. Батюшка сразу принялся трудиться над благоустройством прихода, что сделало возможным спустя 5 лет освятить престол. Стоит отметить, что за этим богослужением 5 августа 1980 года молился и будущий митрополит Донецкой епархии владыка Иларион, тогда еще псаломщик Роман», – отметили в епархии.

Восстановить регулярное совершение богослужений в храме удалось лишь к 1995 году.

С 2000 года и по сегодняшний день послушание настоятеля Александро-Невского храма несет духовное чадо отца Зосимы – протоиерей Владимир Коптюк.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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