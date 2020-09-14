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Митрополит Антоний рассказал, для чего дается Божественная благодать

14.09.2020 / 13:33
Митрополит Антоний рассказал, для чего дается Божественная благодать
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Он напомнил, что силою и действием Божественной благодати ослабевает влияние на человека страстей

Божественная благодать даётся всем для спасения, для того, чтобы что-то очень важное открылось нам здесь, в нашей земной жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке» митрополит Антоний (Паканич). 

«Что мы лично знаем о спасающей нас благодати Божией? И знаем ли? Думаем ли? Считаем ли, что она в нашей жизни очень много значит? Мы слышим это слово довольно часто, иногда сами произносим, выражая своё довольство, но серьёзно в это не вдумываемся. Однако Церковь обращает наше внимание на это, значит нельзя легкомысленно относиться к этому, надо себя спросить: что я знаю, что чувствую и чувствую ли её в своей жизни?», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что силою и действием Божественной благодати ослабевает влияние на человека страстей и «исчезает совершенно, если мы выбираем для себя путь заповедей Божиих и следуем этим путём».

«Значит, мы можем жить праведно, сознавая, что благодать Божия помогает нам одолевать соблазны и собственные немощи. Но и при этом особенно важно понимать, что наши усилия тогда благотворны, когда вдохновляет, направляет, укрепляет Божественная благодать. Осознав это, мы будем с благоговением и благодарностью Богу «соделовать своё спасение». О действии благодати хорошо говорит чин рукоположения (хиротонии): она немощное врачует и оскудевающее восполняет. Чтобы уяснить себе, что же даёт благодать, надо смириться, ведь сказано: «Бог гордым противится, смиренным же даёт благодать», - подчеркнул владыка.

Он поделился мудростью преподобного Паисия Святогорца, который на вопрос о том, как начать смиряться, ответил: «Покаянием достигнешь смирения, смирением стяжешь благодать Божию, а вместе с нею Бог пошлёт тебе всё необходимое».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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