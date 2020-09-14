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В Украине госпитализированы почти 8000 больных с коронавирусом

14.09.2020 / 16:47
В Украине в больницах находятся 7900 больных COVID-19 находятся в больницах.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге 13 сентября.

"У нас на сегодняшний день в больницах из почти 36 тысяч коек, которые мы подготовили под COVID-19, уже 7900 человек непосредственно находятся с коронавирусом", - сказал Степанов.

По его словам, еще госпитализированы почти 4 тысячи человек, у которых не подтвержден коронавирус.

Министр предупредил, что у мощностей медицинской системы есть предел, это касается и количества врачей, оказывающих помощь больным с COVID-19.

Источник

коронавирус, Степанов, COVID-19
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