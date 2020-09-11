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УПЦ организует автопробег к 400-летию восстановления Православной иерархии в Киевской Митрополии

11.09.2020 / 15:15
УПЦ организует автопробег к 400-летию восстановления Православной иерархии в Киевской Митрополии
Почаевская икона Источник: Центр информации УПЦ
К участию приглашаются все желающие владельцы автомобилей

Запорожская епархия Украинской Православной Церкви с 28 сентября по 14 октября организовывает автопробег по известным православным святыням Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, в этом году паломническая поездка посвящена 400-летию восстановления Православной иерархии в Киевской Митрополии, отмечаемому в этом году Украинской Православной Церковью.

 Возглавит паломников митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. К участию приглашаются все желающие владельцы автомобилей.

Маршрут уточняется. 

 Телефоны для справок: 095-049-10-44 (протоиерей Геннадий Елин), 050-606-50-96, 096-364-87-30 (канцелярия Запорожской епархии УПЦ).

В 1620 году, когда на территории современной Украины после принятия Брестской унии не оставалось православных епископов, Иерусалимский Патриарх Феофан IІІ рукоположил нового митрополита Киевского — митрополита Иова (Борецкого) — и ещё двух архиереев. Так произошло восстановление православной церковной иерархии на украинских землях, 400-летие которого Украинская Православная Церковь отмечает в этом году.

 За плечами организаторов поездки — не один международный автопробег. Так, паломники во главе с владыкой Лукой, преодолевая тысячи километров, посещали святыни Афона, Сербии, России. 

 Самый первый автопробег состоялся летом 2015 года. Тогда клирики и миряне Запорожской епархии совершили автопробег к месту подвига и кончины праведного Петра Калнышевского — в Соловецкий монастырь, — преодолев за 11 суток 6 136 километров.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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