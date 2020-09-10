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Только у партии Медведчука есть реальная концепция установления мира на Донбассе – Деркач

10.09.2020 / 18:02
На сегодняшний день власть не предпринимает никаких шагов по установлению прочного мира на Донбассе. Более того, команда Зеленского организовала уголовное преследование Виктора Медведчука и других лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» за их попытки урегулировать конфликт на Востоке Украины.

 

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказала кандидат в мэры Полтавы от ОПЗЖ Оксана Деркач.

По ее мнению, у власти нет конкретных путей решения этого вопроса, а самую реальную концепцию достижения мира предлагает только «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Договоренности не выполняются. Пока что я не вижу конкретных действий, которые бы привели к урегулированию вопроса воны на Донбассе. Я знаю, что партия ОПЗЖ предлагает свою концепцию выхода из этой ситуации», - отметила Оксана Деркач.

При этом, напомнила, что в последнее время власть начала открытые политические репрессии против лидеров оппозиции, которые прилагают максимум усилий, что бы на Донбассе наступил долгожданный мир.   

«Мы знаем, что есть сейчас и судебные дела, и уголовные дела касательно Виктора Медведчука. И мне кажется, что власть в данном случае не делает тех шагов, которые бы реально решили проблему», - подчеркнула Оксана Деркач. 

Напомним, что 12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция». В январе 2020 года представители этого межфракционного объединения провели встречи с депутатами Сената и Национального собрания Франции, а также с депутатами немецкого Бундестага касательно поисков путей установления мира на Донбассе.  

В марте 2020 года поэтому же поводу состоялась встреча с руководством и представителями всех фракций Государственной Думы Российской Федерации. Именно эта встреча послужила поводов для возбуждения уголовного дела в отношении депутатов фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что такие действия власти являются политическими репрессиями и попытками сорвать мирный процесс. 

«Политическое преследование в отношении меня, а также народных депутатов Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Татьяны Плачковой и Александра Колтуновича за проведение жизненно важных и необходимых для мирного урегулирования на Востоке Украины переговоров, проходивших в Москве с руководством и представителями всех фракций Государственной Думы Российской Федерации, свидетельствует о полном правовом нигилизме, дипломатической неадекватности, использовании политических репрессий, направленных на срыв мирного урегулирования на Донбассе», - отметил Виктор Медведчук.

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