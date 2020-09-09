На Тернопольщине освятили колокола нового храма УПЦ, вместо отобранного представителями УПЦ КП

В Тернопольской области в селе Катериновка 8 сентября освятили колокола нового храма Украинской Православной Церкви в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, который верующие построили вместо отобранного представителями УПЦ КП пять лет назад.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Facebook написал «Перший Козацький».

«21 сентября исполнится 5 лет ужасным событиям в селе Катериновка Тернопольской области, которые стали известны далеко за пределами Украины. Это был первый столь дерзкий и кровавый захват православного храма в Украине после революционных событий Евромайдана», – говорится в сообщении.

«Людей, пытавшихся защитить свой храм от рейдеров Киевского патриархата, в тот день били дубинками, заливали газом и перебрасывали через заборы, журналистов "ломали" и выносили с территории побоища. Пострадали совсем юные семинаристы, почти дети, они были избиты и травмированы. Этот день помнят как "Бойню в Катериновке"», – отметили журналисты «Першого Козацького».

Три года назад православная община Катериновки освятила свой новый храм, построенный вместо захваченной Свято-Георгиевской церкви.

«А сегодня торжественно освящают колокола для своего храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона. И празднуют очередную духовную победу. Спаси Боже всех верных!» – поделились радостью журналисты.