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На Тернопольщине освятили колокола нового храма УПЦ, вместо отобранного представителями УПЦ КП

09.09.2020 / 14:55
На Тернопольщине освятили колокола нового храма УПЦ, вместо отобранного представителями УПЦ КП
Источник: Центр информации УПЦ
Три года назад православная община Катериновки освятила свой новый храм, построенный вместо захваченной Свято-Георгиевской церкви

В Тернопольской области в селе Катериновка 8 сентября освятили колокола нового храма Украинской Православной Церкви в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, который верующие построили вместо отобранного представителями УПЦ КП пять лет назад.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Facebook написал «Перший Козацький».

«21 сентября исполнится 5 лет ужасным событиям в селе Катериновка Тернопольской области, которые стали известны далеко за пределами Украины. Это был первый столь дерзкий и кровавый захват православного храма в Украине после революционных событий Евромайдана», – говорится в сообщении.

«Людей, пытавшихся защитить свой храм от рейдеров Киевского патриархата, в тот день били дубинками, заливали газом и перебрасывали через заборы, журналистов "ломали" и выносили с территории побоища. Пострадали совсем юные семинаристы, почти дети, они были избиты и травмированы. Этот день помнят как "Бойню в Катериновке"», – отметили журналисты «Першого Козацького».

Три года назад православная община Катериновки освятила свой новый храм, построенный вместо захваченной Свято-Георгиевской церкви.

«А сегодня торжественно освящают колокола для своего храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона. И празднуют очередную духовную победу. Спаси Боже всех верных!» – поделились радостью журналисты.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, тернопольская епархия
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