В УПЦ построят два новых храма, вместо отнятых сторонниками ПЦУ

Православные общины сел Нуйно в Камень-Каширском районе Волынской области и Кордышев в Шумском районе Тернопольской области, изгнанные из своих храмов сторонниками ПЦУ, при поддержке неравнодушных людей заложили фундаменты новых церквей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Благотворительного фонда «Фавор», верующие Волынской и Тернопольской епархий начали строительство новых церквей, вопреки гонениям и давлению со стороны раскольников.

«Общину села Нуйно лишили двух ее храмов, но не сломили дух. Господь дал сил смиренно принять такое испытание и преступить к строительству Свято-Покровского храма. Фундамент, слава Богу, уже есть. Впереди, конечно, еще очень много работы, но община делает все от нее возможное, чтобы в селе был воздвигнут новый храм», – сообщается на сайте фонда.

Верующих села Кордышев выгнали из храма и попытались перерегистрировать без их согласия в общину ПЦУ. Община своими силами уже залила фундамент под новый небольшой храм Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы молиться в своей церкви, рассказали в благотворительной организации.