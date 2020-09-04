Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ

"Основным допущением нашего прогноза является последующее сотрудничество с МВФ. (…) Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве 3 сентября.

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