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Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ

04.09.2020 / 17:18
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает миссию Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшее время и поступление средств от Фонда до конца 2020 года, сообщил глава регулятора Кирилл Шевченко.

"Основным допущением нашего прогноза является последующее сотрудничество с МВФ. (…) Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве 3 сентября.

Источник

деньги, МВФ
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