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Отмена одной закупки ВС обеспечит половину дефицита бюджета всей судебной власти

03.09.2020 / 18:55
Отменив всего-навсего одну закупку Верховного суда (ВС), можно обеспечить половину дефицита бюджета всей судебной власти до конца года.

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией"

"Судебной власти нужно около 1 млрд. грн. для покрытия затрат на вознаграждения судей и заработные платы работников аппарата. А глава ВС Валентина Данишевская закупает ремонтных работ почти на 500 млн. грн.", - отмечают авторы поста.

В этой связи судьи задают вопрос председателю ВС: "А что для вас важнее: нужды всей судебной власти или ваш личный комфорт?.."

судьи, закупки, ВС, Данишевская
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