Отмена одной закупки ВС обеспечит половину дефицита бюджета всей судебной власти

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Судебной власти нужно около 1 млрд. грн. для покрытия затрат на вознаграждения судей и заработные платы работников аппарата. А глава ВС Валентина Данишевская закупает ремонтных работ почти на 500 млн. грн.", - отмечают авторы поста.

В этой связи судьи задают вопрос председателю ВС: "А что для вас важнее: нужды всей судебной власти или ваш личный комфорт?.."