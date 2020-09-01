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Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

01.09.2020 / 16:47
Украина нашла "идеальный баланс" между карантинными ограничениями, которые вводятся в разных регионах в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями , которые вводятся в зависимости от эпидситуации и жизнью страны, но при этом мы живом в новой реальности. В этой реальности мы должны выполнять определенные правила. Это наша базовая потребность, чтобы быть здоровыми", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" 31 августа.

Степанов отметил, степень карантинных ограничений зависит "от уровня эпидопасности, от количества вновь выявленных больных на 100 тыс. населения".

"Потому, что 100 заболевших в Киеве и 100 заболевших в небольшом районном центре – это совсем разные цифры", - сказал он.

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коронавирус, карантин, Степанов
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