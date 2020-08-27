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Митрополит Онуфрий рассказал, чему можно научиться на примере жизни преподобного Феодосия Печерского

27.08.2020 / 18:58
Митрополит Онуфрий рассказал, чему можно научиться на примере жизни преподобного Феодосия Печерского
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель подчеркнул, что преподобный Феодосий был примером для всех не столько, как начальник, а как служащий, служитель

Преподобный Феодосий Печерский — яркий пример правильного служения священника, который занимает начальственное положение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди в день памяти преподобного Феодосия Печерского.

Святой подвижник, был вторым после преподобного Варлаама игуменом монастыря и являл собой, по слову Предстоятеля, «яркий правильный образ, каким должен быть духовный руководитель».

«Братья очень любили преподобного Феодосия — он был для них не только администратором, он был для них живым примером того, каким должен быть монах. Преподобный сам был первым на всех послушаниях. Он не гнушался никаким трудом: ходил работать в сад, в поле, подметал дворы, работал на просфорне, носил воду. Любую работу, которая была в монастыре, он исполнял. Прп. Феодосий всегда ходил в таких скромных одеждах, что люди, которые первый раз его видели, не могли узнать в нем игумена, а считали, что это самый простой монах», - рассказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что преподобный Феодосий был примером для всех не столько, как начальник, а как служащий, служитель.

«Своей личной жизнью он был примером для всех — и для иноков, и для тех, кто приходил в монастырь просто на молитву или за духовным наставлением. Он был живой пример того, каким должен быть христианин, каким должен быть руководитель, и не только для монашествующих. Есть игумены монастырей, есть настоятели храмов, соборов — любой руководитель должен жить именно так. Он должен смиряться. Он не должен быть повелителем, а — быть примером для своих подчиненных. Это самое сильное слово, духовное слово, которое говорит руководитель, когда он является личным примером. И не так, что говорит одно, а делает другое, а что говорит — то сам исполняет», — заключил  Предстоятель.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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