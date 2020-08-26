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"Нормандскую" встречу советников перенесли

26.08.2020 / 13:50
Встреча советников лидеров стран “Нормандского формата”, которая планировалась на 28 августа, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Встреча советников лидеров государств-участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна”, - рассказали в ОП.

Отмечается, что о новой дате встречи сообщат дополнительно.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что встреча советников “нормандской четверки” состоится 28 августа.

Украинскую сторону на встречах советников представляет руководитель ОП Андрей Ермак.

Источник

нормандская встреча, Бонн
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