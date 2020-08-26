"Нормандскую" встречу советников перенесли

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Встреча советников лидеров государств-участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна”, - рассказали в ОП.

Отмечается, что о новой дате встречи сообщат дополнительно.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что встреча советников “нормандской четверки” состоится 28 августа.

Украинскую сторону на встречах советников представляет руководитель ОП Андрей Ермак.

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