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Правительство займется созданием большого герба Украины

26.08.2020 / 12:48
Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Об этом шла речь на внеочередном заседании парламента 25 августа

Детали: "За" проект постановления проголосовали 279 нардепов.

Документом предусмотрено "поручить Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины и в определенные сроки создать организационный комитет".

Правительство должно разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса; осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной Рады предложения установленные по результатам конкурса".

Ряд народных депутатов выступили против этой идеи. Представитель "Евросолидарности" Вячеслав Вятрович отметил, что это уже четвертый конкурс. По его мнению, Тризуба, вполне достаточно.

Позже на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, инициатор постановления спикер Дмитрий Разумков отметил, что к работе будут привлечены геральдисты, эксперты и ученые. Он напомнил, что для принятия законопроекта о новом государственном символе понадобятся голоса конституционного большинства - 300 нардепов.

Прямая речь: "Будем надеяться, что слаженной работой и общественности и специалистов, и Верховной Рады и Кабинета министров и президента мы сможем это сделать и к 30-летию независимости нашего государства сможем принять этот законопроект".

Справка: Синий щит с золотым трезубцем киевского князя Владимира Великого является официальным гербом государства Украина. Он имеет статус малого герба. Конституция Украины в статье 20 содержит тезис, что Тризуб является главным элементом большого Государственного Герба Украины. Вопрос большого герба пока не решен.

Источник

Кабмин, большой герб, ВР
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