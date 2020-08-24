Войти | Зарегистрироваться
16:00

понедельник,
24 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Епископ УПЦ объяснил, в чем состоит главный дар независимости

24.08.2020 / 14:50
Епископ УПЦ объяснил, в чем состоит главный дар независимости
Епископ Виктор Источник: Центр информации УПЦ
Он подчеркнул, что без Христа об истинной независимости говорить нельзя

Православным верующим День независимости Украины напоминает о необходимости внутренних изменений, которые приведут каждого украинца к познанию Истины, настоящему патриотизму и свободе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Господь Иисус Христос призвал познать Истину, которая и освободит нас. Иными словами, Спаситель четко указывал на связь между духовными усилиями и достижением настоящей, а не иллюзорной свободы. День независимости Украины - это не только праздник свободы нашего государства от внешних воздействий. Это день, когда нам нужно задуматься над внутренней свободой и ее значением», - отметил владыка.

Он напомнил слова известного философа Мераба Мамардашвили о том, что человеку невозможно «дать» свободу, нельзя быть свободным принудительно. Таким образом, достижение свободы зависит от внутреннего состояния и личной готовности каждого из нас.

«Для христианина быть свободным – значит, не зависеть от греха, значит принимать решения, опираясь на Евангелие, а не на собственные меркантильные желания. Состояние христианской свободы не зависит от настроения, окружения и обстоятельств. Это состояние не дается, а достигается - своим трудом и духовными усилиями. Потерять его можно не через внешние факторы, какими бы тяжелыми они ни были, а только отказавшись от Истины и согласившись действенно «познавать» зло», - сказал епископ Виктор.

Он подчеркнул, что без Христа об истинной независимости говорить нельзя.

«Для православных верующих граждан День независимости Украины указывает не столько на самостоятельность нашего государства от внешних сил, сколько на необходимость внутренних изменений, которые приведут каждого украинца к познанию Истины. Без Христа ни о какой независимости говорить нельзя. Только руководствуясь Истиной, можно стать настоящими христианами, патриотами и людьми. Это и будет главным достижением нашей независимости и свободы», - заключил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 августа
21 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.