Войти | Зарегистрироваться
14:31

понедельник,
24 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ принял участие в государственных торжествах в День Независимости Украины

24.08.2020 / 13:21
Предстоятель УПЦ принял участие в государственных торжествах в День Независимости Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Торжества, которые состоялись на территории Национального заповедника «София Киевская» и на Софийской и Михайловской площадях в Киеве, возглавил Президент Украины Владимир Зеленский

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 29-й годовщины независимости Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, торжества, которые состоялись на территории Национального заповедника «София Киевская» и на Софийской и Михайловской площадях в Киеве, возглавил Президент Украины Владимир Зеленский.

На праздничном мероприятии Предстоятеля УПЦ сопровождали управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, викарий Киевской епархии епископ Бородянский Марк, викарий Киевской епархии епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, а также заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Сегодня мы в очередной раз благодарим Бога за дар независимости, за прожитые в независимом государстве годы, которые были полны как достижений, так и потерь и ошибок. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем жить, трудиться и развивать нашу страну. Украина подобна красивому букету, который состоит из разных цветов. И в этом наше богатство. Хочу пожелать сегодня, чтобы мы осознавали истинную красоту нашей страны, осознавали это все разнообразие, лелеяли и сохраняли эту красоту. Молимся, чтобы в нашей стране воцарился мир, и не только мир на Востоке Украины, но прежде всего мир в наших сердцах», - сказал Митрополит Онуфрий в своем поздравлении, обращаясь к Президенту и представителям украинских религиозных организаций.

Также Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в торжествах на Софийской площади, где минутой молчания почтили память погибших за свободу и независимость Украины.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 августа
21 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.