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В УПЦ в День Независимости призвали к молитве за Украину

24.08.2020 / 13:25
В УПЦ в День Независимости призвали к молитве за Украину
Источник: Центр информации УПЦ
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будут совершены молебны за Украину, мир в государстве и за украинский народ

В День Независимости Украины важно поблагодарить Господа в молитве за страну и украинский народ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) написал на своей странице в Фейсбук.

«24 августа Украина отмечает День Независимости. Сегодняшний праздник - не только возможность еще раз от всего сердца почтить величественную историю нашего народа, а также его знаменитых сыновей и дочерей. Это также и хорошая возможность чем-то искренним и существенным отблагодарить Отчизне, приложить усилия для ее укрепления и процветания. Каким образом это можно сделать? Прежде всего молитвой. Ведь Господь - Податель всех благ и только от Него, а также Его милости, зависит судьба как нашего народа, так и нашего государства», - отметил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «очень важным является постоянное направление усилий на покаяние, на борьбу со своими немощами и грехами, на исправление своей жизни. Только так можно приблизиться к Господу, через людей, которые выполняют заповеди и законы, дарует благодать и процветания их родной земле».

Управделами УПЦ напомнил, что 24 августа, в День Независимости Украины, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будут совершены молебны за Украину, мир в государстве и за украинский народ.

«Мы призываем всех верных чад нашей Церкви приобщиться к этим молитвам. Это наш сыновний долг, поскольку, как сказал святитель Григорий Богослов, «уважать мать - святое дело, однако у каждого своя мать, а общая для всех мать - Отчизна», - призвал верующих митрополит Антоний.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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