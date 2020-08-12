Войти | Зарегистрироваться
17:12

среда,
12 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ Антоний рассказал, насколько важно жить в соответствии с вечными истинами

12.08.2020 / 16:33
Митрополит УПЦ Антоний рассказал, насколько важно жить в соответствии с вечными истинами
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
По словам владыки, несмотря не то, что Божественные истины давно известны людям, «далеко не все могут утверждать, что Господь – глава всех его начинаний, к Нему Он мысленно обращается за благословением, вразумлением и помощью».

Признавать все Божественные истины и не жить в соответствии с ними — все равно, что сеять на камне или в море.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

«Апостол Павел своим посланием утверждает Божественное достоинство Господа нашего Иисуса Христа. Он же обличает и тех, кто отрицал Промысл Божий, утверждая, что мир стоит и управляется законами природы. Но мир не только создан Творцом, но и не оставлен Им. Господь входит в жизнь мира и в жизнь каждого человека. Словами этого послания апостол Павел раскрывает две важные догматические истины: первая – это высота, величие Богочеловека, ставшего Главой Церкви, и вторая истина – целью Боговоплощения является примирение человечества с Богом», - объяснил митрополит Антоний.

Однако, по словам владыки, несмотря не то, что эти истины давно известны людям, «далеко не все могут утверждать, что Господь – глава всех его начинаний, к Нему Он мысленно обращается за благословением, вразумлением и помощью».

«Признавать все истины и не жить в соответствии с ними — все равно, что сеять на камне или в море. Потому и читаются для нас отдельные места из апостольских посланий, чтобы мы не только внимали им, но и жизнь свою направляли так, как учили святые апостолы. Если этого в нашей жизни не произойдет, то как сможем мы примириться с Богом? Если не примиримся здесь, когда еще есть время и возможности, то как постучимся во врата Царствия Небесного, как назовем Бога Отцом своим, не стараясь здесь вести себя с детской верой, с послушанием Ему, с надеждой на Него, не отказавшись от своего эгоизма?», - напомнил владыка и призвал задать себе главный вопрос: «Хотим ли мы стать такими, какими хочет видеть нас Бог: «святыми и непорочными, и неповинными пред Собою»?

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.