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ЦИК образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

12.08.2020 / 10:23
Центральная избирательная комиссия Украины образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов, сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учитывая результаты проведенного жеребьевки и соответствующие отклонения, Комиссия образовала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины. Таким образом, в установленный законом срок Комиссией сформирован 22 областных, 119 районных, 381 городской и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в ночь на вторник, 11 августа.

ЦИК отметили, что в ближайшее время сформированный состав территориальных избирательных комиссий будет обнародован на официальном веб-сайте Комиссии.

Источник

выборы, ЦИК
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