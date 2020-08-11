На Валааме освящена часовня преподобного Германа Аляскинского

На Валааме освящена часовня в честь преподобного Германа Аляскинского в 50-годовщину его прославления.



Как сообщает patriarchia.ru, часовню освятили в честь преподобного Германа.



Часовня возведена на Германовом поле, недалеко от того места, где, как предполагается, подвизался преподобный Герман.



В начале XX века, недалеко от предполагаемого места его келии, была выстроена каменная часовня, а в связи с тем, что преподобный Герман в то время еще не был прославлен, часовню освятили в честь равноапостольных Константина и Елены.

В середине XX века она была утрачена.



24 мая 2018 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских состоялась закладка 14-метровой часовни в честь преподобного Германа Аляскинского на Германовом поле.



Основанием для разработки проекта стала единственно сохранившаяся историческая фотография часовни, а также несколько чертежей из архива Ново-Валаамского монастыря в Финляндии. Был подготовлен проект строительства, максимально приближенный к историческому виду часовни.



Пока что внутри часовни установлен временный деревянный иконостас с иконой преподобного Германа Аляскинского, впоследствии планируется установка гранитного иконостаса.

Стены часовни подготовлены под роспись.



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Преподобный Герман пришел на Валаам в 1778 году.



Преподобный Герман Аляскинский распространил православную веру в Америке, крестив десятки тысяч местных жителей. Он вёл жизнь, полную самоотречения, пренебрегая всеми удобствами.



Преподобный Герман – один из первых православных проповедников в Новом Свете, православные считают его святым покровителем Америки.