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На Валааме освящена часовня преподобного Германа Аляскинского

11.08.2020 / 14:10
На Валааме освящена часовня преподобного Германа Аляскинского
Часовня Источник: Патриархия.ру
Основанием для разработки проекта стала единственно сохранившаяся историческая фотография часовни, а также несколько чертежей из архива Ново-Валаамского монастыря в Финляндии

На Валааме освящена часовня в честь преподобного Германа Аляскинского в 50-годовщину его прославления.

Как сообщает patriarchia.ru, часовню освятили в честь преподобного Германа.

Часовня возведена на Германовом поле, недалеко от того места, где, как предполагается, подвизался преподобный Герман.

В начале XX века, недалеко от предполагаемого места его келии, была выстроена каменная часовня, а в связи с тем, что преподобный Герман в то время еще не был прославлен, часовню освятили в честь равноапостольных Константина и Елены.
В середине XX века она была утрачена.

24 мая 2018 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских состоялась закладка 14-метровой часовни в честь преподобного Германа Аляскинского на Германовом поле.

Основанием для разработки проекта стала единственно сохранившаяся историческая фотография часовни, а также несколько чертежей из архива Ново-Валаамского монастыря в Финляндии. Был подготовлен проект строительства, максимально приближенный к историческому виду часовни.

Пока что внутри часовни установлен временный деревянный иконостас с иконой преподобного Германа Аляскинского, впоследствии планируется установка гранитного иконостаса.
Стены часовни подготовлены под роспись.

***

Преподобный Герман пришел на Валаам в 1778 году.

Преподобный Герман Аляскинский распространил православную веру в Америке, крестив десятки тысяч местных жителей. Он вёл жизнь, полную самоотречения, пренебрегая всеми удобствами.

Преподобный Герман – один из первых православных проповедников в Новом Свете, православные считают его святым покровителем Америки.

 

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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