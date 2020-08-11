Войти | Зарегистрироваться
15:17

вторник,
11 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Хмельницкой области освятили часовню УПЦ

11.08.2020 / 14:10
В Хмельницкой области освятили часовню УПЦ
Освящение Источник: Центр информации УПЦ
Чин освящения совершен духовенством Летичевского церковного округа

На Хмельниччине в селе Кудинка Летичевского района освятили новую часовню Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, часовня освящена в честь великомученика Димитрия Солунского.

 Чин освящения совершен духовенством Летичевского церковного округа.

Искренние слова благодарности выражены Руслану Колеснику – выходцу из села Кудинка, на средства которого построена часовня.

За заслуги перед Православной Церковью ктитор награжден орденом Покрова Пресвятой Богородицы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.