На Закарпатье активист ПЦУ избил верующую УПЦ во дворе храма

На Закарпатье в поселке Ясиня (приселок Лопушанка) во время очередной провокации один из активистов Православной Церкви Украины ударил прихожанку Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, противостояние вокруг храма и часовни, которые делят сторонники двух общин в Лопушанке, длится уже вторую неделю.

В день памяти вмч. Пантелеимона настоятель храма УПЦ отец Сергей Слесаренко пришел в храм раньше, у входа на территорию уже было около пяти прихожан и около двадцати сторонников ПЦУ с кордоном полиции.

Учитывая то, что некоторые из присутствующих начали угрожать физической расправой, священник не стал заходить, ожидая свою общину, и зафиксировал номера машин правоохранителей.

Поскольку священник показал полицейским документы общины УПЦ, чью перерегистрацию теперь рассматривает суд, полиция сформировала заградительный рубеж и провела настоятеля и прихожан в часовню.

В этот момент активист ПЦУ Юрий Прокопюк, который уже не первый раз участвовал в провокациях против общины УПЦ, сильно ударил одну из прихожанок - 68-летнюю Василину В. - кулаком в голову.

«Мы зафиксировали побои в больнице и в полиции», - сообщил настоятель общины УПЦ.

Кроме того, неделей ранее, 2 августа, в престольный праздник храма, активист ПЦУ Юрий Прокопюк был среди тех, кто провоцировал конфликт и угрожал настоятелю общины УПЦ отцу Сергею Слисаренко.

На этот раз, как рассказал священник, от удара кулаком в голову этим человеком 68-летнюю прихожанку не спасло даже то, что верующих УПЦ в часовню проводили полицейские.

«В день святого пророка Илии в Лопушанку прибыл епископ ПЦУ на Закарпатье Варсонофий Рудник. Он привез с собой группу регионального телевидения «М-студио». Мы уже видели, как они перевели то, что происходит у нас, Рудник якобы «призвал к примирению», и в очередной раз мы вынуждены просить СМИ объективно освещать события, а не транслировать пропагандистские штампы о наших общинах», - прокомментировали ситуацию в Ясинянском благочинии Хустской епархии УПЦ.

Однако, молились люди, как весь последний год, вне стен храма, а озвученные призывы и обещания со стороны ПЦУ «всех впускать в церковь, открытую для всех», уже через неделю обернулись прямо противоположно «мирным декларациям».

Как сообщалось ранее, Свято-Ильинский храм в поселке Ясиня был перерегистрирован в пользу ПЦУ в 2019 году, во время волны рейдерских захватов в этом округе Раховского района Закарпатья. Сейчас актив ПЦУ посещает храм, а община УПЦ вместе с настоятелем - часовню на церковной территории. Ситуация по-прежнему не обходилась без провокаций: вход в часовню то забивали, то блокировали, а на престольный праздник она дополнительно обострилась.

Пока дело о перерегистрации общины рассматривает суд, активисты ПЦУ успели приватизировать все недвижимое имущество прихода.