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Во всех храмах УПЦ молились о врачах и больных

10.08.2020 / 12:14
Во всех храмах УПЦ молились о врачах и больных
Источник: Центр информации УПЦ
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во время Божественной литургии были вознесены особые молитвы о врачах и больных в период пандемии коронавируса

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 9 августа, в день Пантелеимона Целителя, молились о врачах и больных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox-medical.org.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во время Божественной литургии были вознесены особые молитвы о врачах и больных в период пандемии коронавируса.

«Во всех храмах Украинской Православной Церкви во время эпидемии возвышаются особые молитвы о здоровье врачей, которые на передовой борьбы за человеческие жизни. Они, иногда не имея даже достаточно средств защиты, подвергали опасности собственные жизни, сами заражались и умирали, выполнив заповедь Христову: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15, 13)», - говорится в сообщении Синодального отдела УПЦ по вопросам охраны здоровья и пастырской опеке медицинских учреждений.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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