В Киевские духовные школы поступили 249 абитуриентов

По результатам вступительных экзаменов 20 абитуриентов зачислены на дневное отделение Киевской духовной академии (магистратура) и 62 - в Киевскую духовную семинарию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, итоги вступительной кампании в Киевских духовных школах и объявлены на заседании Ученого совета 8 августа.

На заочное отделение Киевской духовной академии (магистратура) поступили 69 абитуриентов, а семинарии - 98.

Как сообщалось ранее, в этом году вступительные экзамены в Киевские духовные школы сдавали 299 абитуриентов, из них 126 – на дневное отделение и 173 – на заочное

Во время экзаменов абитуриенты показали свои знания Священного Писания, богословия, церковной истории, иностранных языков, церковнославянского языка и церковных молитв, а также писали сочинение.