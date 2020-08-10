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ЦИК назначила на 25 октября проведение почти полутора тысяч первых выборов депутатов и глав различных уровней

10.08.2020 / 12:48
В субботу, 8 августа, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии.

Во время которого Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020г, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

"Решение принято Комиссией на основании постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов", распоряжений Кабинета министров Украины от 12 июня 2020г об определении административных центров и утверждении территорий территориальных громад"

В пресс-службе добавили, что с полным перечнем назначенных первых выборов вскоре можно будет ознакомиться на официальном веб-сайте Комиссии в приложении к соответствующего постановления.

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

При этом очередные местные выборы не проводятся в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года, также отмечается в постановлении.

Источник

выборы, ЦИК
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