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Черногория разрешила въезд гражданам Украины без ограничений

07.08.2020 / 16:47
Граждане Украины с 7 августа смогут въезжать в Черногорию без дополнительных ограничений.

Соответствующая информация размещена на сайте правительства Черногории, сообщает "Европейская правда".

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям обновил "зеленый" список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в Черногорию с завтрашнего дня, 7 августа, без дополнительных ограничений. В список, помимо Украины, добавлены Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия и Зимбабве.

Как известно, с 22 июля въезд на территорию Черногории для жителей Украины был возможен лишь в случае их прибытия авиационным транспортом, так как мы находились в "желтом" списке.

По новому решению, украинцы смогут пересечь границу и на авто, как и граждане других стран "зеленого" списка. Также больше нет необходимости в наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.

Накануне стало известно, что Черногория отнесла Россию сразу к "зеленому" списку, что вызвало возмущение украинского посольства.

Ранее сообщалось, что в пик сезона в Черногории находится чуть более 15 тысяч туристов, что на 92% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник

въезд, Черногория
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