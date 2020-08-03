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В УПЦ рассказали, существуют ли сакральные числа в Православии

03.08.2020 / 14:40
В УПЦ рассказали, существуют ли сакральные числа в Православии
Источник: Центр информации УПЦ
Он рассказал о значении самых распространенных символических чисел

Все числа, которые имеются в Священном Писании или церковной традиции, носят исключительно символический смысл. 

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В отличие от множества откровенно языческих культов и мистических течений Православие вовсе не знает каких-либо сакральных цифр или чисел. Числа в Православии не имеют особого священного значения сами по себе, а только указывают на тот или иной священный объект. Например, если говорить о числе 3, то для православного христианина оно прежде всего указывает на троичность Лиц Божества, но само по себе не имеет особой, самостоятельной святости. Именно поэтому числа в Православии не священны, а лишь символичны», - напомнил Андрей Музольф.

Он рассказал о значении самых распространенных символических чисел.

«1 – символизирует в первую очередь единство Божества; 2 – указывает на двойственность природ (Божеской и человеческой) во Христе; 3 – символизирует три Ипостаси в Пресвятой Троице; 4 – знаменует собой всеобщность (вселенскость), указывая на четыре стороны света. Так, по мнению святых отцов, Священное Писание Нового Завета состоит из 4 Евангелий, что является символом обращения христианской проповеди ко всем народам, расположенным в 4-х концах света», - объяснил преподаватель КДА.

Он отметил, что число 7 является символом полноты, совершенства - Господь творит мир в течение 7 дней, а полнота Божественной благодати изображается с помощью 7 даров Святого Духа.

«Символически полноту и законченность воплощают и такие числа, как 12 и 40. Первое число, это и двенадцать апостолов и двенадцать колен Израилевых. Последнее, например, употребляется для символического изображения готовности к тому или иному важному событию. Так, например, в Ветхом Завете израильский народ, перед тем как унаследовать землю обетованную, путешествовал по пустыни 40 лет. В Новом же Завете самым ярким упоминанием об этом числе является указание на то, что Иисус Христос, прежде чем выйти на общественную проповедь, в течение 40 дней в посте и молитве пребывал в пустыни. После же Своего Воскресения Христос 40 дней являлся апостолам и на протяжении этого периода, как говорят об этом святые отцы, открывал им тайны Царствия Божия», - рассказал Андрей Музольф.

Источник: Inpress.ua
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