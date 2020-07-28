Коронавирус в Украине: 807 новых случаев, "ситуация достаточно напряженная"

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 июля "Коронавирус в регионах" в Telegram

За сутки заболели 807 человек, из 65 детей и 43 медицинских работника. Были госпитализированы 161 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 315 пациентов.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 65 656 человек. Из них 4 661 ребенок и 8 380 медицинских работников. В общем выздоровели 36 122 человека, а летальных случаев 1 616.

За сутки в целом было осуществлено 10 779 тестов, из них 7 064 методом ПЦР и 3 715 методом ИФА".

Больше всего новых случаев за последние сутки – во Львовской области (120), в Ивано-Франковской области (96), в Ровенской области (78) и в городе Киев (70).

Прямая речь Степанова: "Несмотря на то, что все исследования были сделаны на выходные, в воскресенье меньше людей обращается к врачам, – у нас все равно очень высокое количество заболеваний, 807 человек. То есть ситуация, по нашему убеждению, достаточно напряженная.

Подумайте о своем здоровье, о здоровье и жизни своих близких. Особенно если вашим близким более 65 лет или они имеют сопутствующие заболевания – такие, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания или хронические заболевания легких, прочее.

Пользуйтесь масками, соблюдайте дистанцию ​​в 1,5 метра, пользуйтесь атнтисептиками".

Другие подробности: По данным СНБО, сейчас активно больны коронавирусом 27 918 человек.

В целом зафиксировано 116 783 подозрений на коронавирус (+901 сутки).

По регионам ситуация такова:

Винницкая область – 2 589 (+40)

Волынская область – 3 616 (+66)

Днепропетровская область – 1 330 (1)

Донецкая область – 850 (0)

Житомирская область – 1 723 (+14)

Закарпатская область – 4 874 (+33)

Запорожская область - 750 (+16)

Ивано-Франковская область – 4 121 (+96)

Кировоградская область – 695 (+2)

м. Киев – 7 690 (+70)

Киевская область – 3 548 (45)

Львовская область – 8 952 (+120)

Луганская область – 120 (0)

Николаевская область – 559 (+13)

Одесская область – 2 960 (+53)

Полтавская область – 394 (0)

Ровенская область – 5 701 (+78)

Сумская область – 445 (15)

Тернопольская область – 2 773 (+48)

Харьковская область – 3 431 (50)

Херсонская область – 220 (+1)

Хмельницкая область – 1 059 (0)

Черновицкая область – 5 634 (+42)

Черкасская область – 902 (+5)

Черниговская область – 720 (+9).

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