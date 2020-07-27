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Волонтер признался в поджоге собора XV века во французском Нанте

27.07.2020 / 16:48
Беженец из Руанды, который работал волонтером для собора во французском городе Нант, признался в его поджоге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал BFMTV.

Через неделю после пожара в кафедральном соборе Нанта волонтер из епархии признался и был взят под стражу в ночь с субботы на воскресенье за "разрушение и повреждение имущества".

"Мой клиент сотрудничал со следствием", - сказал адвокат обвиняемого.

"Он горько сожалеет о фактах, и признание стало для него освобождением. Мой клиент сегодня охвачен раскаянием и поражен масштабом событий", - заверил юрист.

Мужчина признался, что совершил поджоги в трех местах: под большим органом, под малым органом и возле электрощита.

Мотивы поступка волонтера непонятны.

39-летнему мужчине, который был ответственен за закрытие собора за день до пожара, выдвинули обвинения в разрушении и повреждении огнем, поместив его под стражу.

Настоятель Нантского собора Юбер Шампенуа объяснил на прошлой неделе, что волонтером был "руандиец, который несколько лет назад нашел убежище во Франции".

По его словам, он знает волонтера, который работал алтарным служкой, четыре-пять лет. "Я доверяю ему, как и всем сотрудникам", - сказал он.

Руандиец был взят под стражу полицией 18 июля через несколько часов после пожара и начала расследования, а затем отпущен на следующий день. Следователи хотели допросить его, потому что после пожара не было обнаружено никаких следов взлома на подъездах к зданию, в котором наблюдались три очага возгорания.

Источник

поджог, собор, Нант
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