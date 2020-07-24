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Пандемия: мир пересек отметку в 16 млн случаев

27.07.2020 / 09:02
По последним данным, в мире зарегистрировали 16 миллионов 189 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Такие данные сайта Worldometers

Более половых больных уже вылечились – 9 миллионов 906 тысяч человек. Жертвам коронавируса стали 647 тысяч человек.

Четвертую часть от всех случаев заражения зафиксировали в США – 4 миллиона 315 тысяч.

Также 2 миллиона 396 тысяч заражений обнаружили в Бразилии. Еще 1 миллион 385 тысяч больных зафиксировали в Индии.

Источник

статистика, коронавирус
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