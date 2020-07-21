В Одессе УПЦ совместно с меценатами организовала отдых для 130 детей из многодетных семей

В Одессе при поддержке Украинской Православной Церкви семья одесских рестораторов Андрея и Инары Заричанских организовала оздоровительный отдых для 130 детей из многодетных семей города.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб канал Одесской епархии, адресная помощь многодетным ежедневно оказывалась во время карантина.

«Родилась прекрасная идея подарить многодетным семьям возможность отдохнуть в дали от городского шума на побережье Чёрного моря. На приглашение от семьи Заричанских для поездки собрались десятки многодетных семей, а в самой многочисленной семье было - 15 детей», - рассказали организаторы.

По благословению митрополита Агафангела, клирик Одесской епархии УПЦ протоиерей Андрей Полещук совершил молебен и благословил путешественников в путь, окропив их святой водой.