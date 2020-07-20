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На Тернопольщине община УПЦ построила новый храм вместо захваченного УПЦ КП

20.07.2020 / 17:33
На Тернопольщине община УПЦ построила новый храм вместо захваченного УПЦ КП
Освящение Источник: Центр информации УПЦ
В 2017 году был освящен участок для строительства нового храма, однако только в 2018 году прихожане УПЦ смогли повторно зарегистрировать церковную общину

На Тернопольщине в селе Башуки община Украинской Православной Церкви построила новый храм вместо захваченного представителями Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук БФ «Фавор», в настоящее время храм в честь Святого Архистратига Божия Михаила готовится к освящению.

«За два года, в течение которых возводился храм, собрали 182 083 грн и приобрели на них необходимые стройматериалы – бетон, кирпич, цемент. Во время строительства храма нашелся благодетель, который взял на себя завершение строительных работ, благоустройство храма и прихрамовой территории», - рассказали в благотворительном фонде.

По словам сотрудников фонда, храм был построен благодаря активной позиции настоятеля и церковной общины.

«Если верующие во главе со священником горят желанием построить Дом Божий, прикладывают максимальные усилия в поиске благодетелей, помощников, а также стройматериалов и других ресурсов, то все пойдет гладко и, действительно, с Божией помощью», - отметили в сообщении пресс-службы фонда.

Как сообщалось ранее, в 2015 году сторонники КП совершили силовой захват храма УПЦ в селе Башуки. Борьба за храм, в которой активное участие принимали представители областной власти, продолжалась 2 года.

В 2017 году был освящен участок для строительства нового храма, однако только в 2018 году прихожане УПЦ смогли повторно зарегистрировать церковную общину.

20 октября 2018 года члены религиозной общины УПЦ начали строительство храма.

 

 

Источник: Inpress.ua
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