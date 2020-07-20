На Тернопольщине община УПЦ построила новый храм вместо захваченного УПЦ КП

На Тернопольщине в селе Башуки община Украинской Православной Церкви построила новый храм вместо захваченного представителями Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.



Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук БФ «Фавор», в настоящее время храм в честь Святого Архистратига Божия Михаила готовится к освящению.



«За два года, в течение которых возводился храм, собрали 182 083 грн и приобрели на них необходимые стройматериалы – бетон, кирпич, цемент. Во время строительства храма нашелся благодетель, который взял на себя завершение строительных работ, благоустройство храма и прихрамовой территории», - рассказали в благотворительном фонде.



По словам сотрудников фонда, храм был построен благодаря активной позиции настоятеля и церковной общины.



«Если верующие во главе со священником горят желанием построить Дом Божий, прикладывают максимальные усилия в поиске благодетелей, помощников, а также стройматериалов и других ресурсов, то все пойдет гладко и, действительно, с Божией помощью», - отметили в сообщении пресс-службы фонда.



Как сообщалось ранее, в 2015 году сторонники КП совершили силовой захват храма УПЦ в селе Башуки. Борьба за храм, в которой активное участие принимали представители областной власти, продолжалась 2 года.



В 2017 году был освящен участок для строительства нового храма, однако только в 2018 году прихожане УПЦ смогли повторно зарегистрировать церковную общину.



20 октября 2018 года члены религиозной общины УПЦ начали строительство храма.