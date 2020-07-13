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В "Слуге народа" говорят, что Рада будет и дальше собираться летом

13.07.2020 / 17:59
Верховная Рада пока не планирует идти на каникулы – нардепы хотят провести несколько внеочередных заседаний для принятия ряда неотложных законопроектов.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24" со ссылкой на нардепа от партии "Слуга народа" Александра Качуру

Прямая речь: "Договорились, что во время летнего периода наша работа не будет прекращаться. Мы будем собираться в связи с накоплением необходимых для принятия законопроектов, социальных законопроектов, антикоронавирусных законопроектов – будем собираться минимум 3-5 раз в межсессионный период".

По словам Качуры, в ближайшее время, скорее всего, будет два внеочередных заседания Рады: одно состоится по требованию президента, а другое – по требованию народных депутатов.

Качура отметил, что подписи уже собрали, о заседании объявят отдельно.

Нардеп также добавил, что его профильный парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение работать в межсессионный период в обычном режиме, поскольку есть много вопросов, которые нужно решить перед местными выборами и т.п.

Напомним, председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Рады 13 июля.

Ранее сообщалось, что в Раде собирали подписи для проведения внеочередного заседания 14 июля.

Источник

ВР, Слуга народа
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