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В столичный монастырь УПЦ из Грузии прибыла копия креста святой Нины

13.07.2020 / 20:03
В столичный монастырь УПЦ из Грузии прибыла копия креста святой Нины
Прибытие святыни Источник: Центр информации УПЦ
Крест, сплетённый из виноградных лоз, по преданию, Богородица вручила святой Нине перед тем, как направить её в Иверию

В киевский Свято-Введенский монастырь прибыла точная копия креста равноапостольной Нины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Введенского монастыря, святыня была освящена непосредственно на Кресте святой Нины в Грузии и является его точной копией.

«Крест святой просветительницы прославился бесчисленными чудесами и исцелениями. Святыня прибывает в наш монастырь из Грузии. Приглашаем всех желающих молитвенно почтить святыню в нашей обители», - сообщили в монастыре.

Крест, сплетённый из виноградных лоз, по преданию, Богородица вручила святой Нине перед тем, как направить её в Иверию.

С 1802 года Крест хранится исключительно в Тбилисском (Тифлисском) Сионском кафедральном соборе и не вывозится за пределы Грузии.

Источник: Inpress.ua
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