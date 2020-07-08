Из материалов дела МН17 изъяты даты допросов свидетелей из соображений безопасности

Об этом в интервью сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Как правило, допрос свидетелей, которым предоставлена ​​защита, не может быть проведен в открытом судебном заседании. В таких делах даже обнародование информации о времени и месте допроса свидетелей может нести риск для их безопасности. Например, из материалов судебного дела изъяты даты соответствующих допросов, ведь это может способствовать идентификации личности ", - объяснил он.

Мамедов добавил, что их цель установить и привлечь к ответственности "как тех, кто совершал запуск ракеты, так и тех, кто отдавал приказы".

Напомним, Окружной суд Гааги решил не раскрывать имена 12 свидетелей по делу о сбитом самолете рейса МН17 в небе над Донбассом. При этом тринадцатый свидетель не получил особого статуса, поэтому представленные им показания не могут быть использованы в суде.

Защита одного из четырех обвиняемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова - обжаловала решение по обеспечению 13 лицам статуса свидетелей, которым угрожает опасность, и их анонимность.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех мужчин, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время катастрофы самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

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