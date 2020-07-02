Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Об этом сообщается в Telegram-канале комитета в среду, 1 июля.

Глава комитета Никита Потураев на своей странице в Facebook уточнил, что новый закон "почти ничего не меняет" для телевидения, радио и печатных СМИ.

Он также подчеркнул, что не меняются квоты на язык и национальный продукт, не ограничиваются права журналистов, иностранных медиа (кроме медиа государства-агрессора) и пользователей социальных сетей, платформ общего доступа и потоковых сервисов.

"Все ограничения по контенту уже есть в законодательстве, и никаких новаций документ не предусматривает. Единственное нововведение - это переход всех регуляторных функций в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Поскольку регуляцию в сфере медиа должен осуществлять не орган исполнительной власти, а независимый, конституционный и коллегиальный орган", - отметил народный депутат.

Ранее народный депутат Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность") заявлял, что законопроект "О медиа" фактически ликвидирует "черные списки" российских деятелей культуры, призывавших к свержению государственного строя Украины.

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