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Цена газа для населения и тепловиков в июне снизится еще на 5,9%

23.06.2020 / 16:17
Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в июне 2020 года составит 2,142 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов).

Это на 5,9% меньше, чем в мае 2020 года (2,276 грн/куб. м).

Как сообщалось, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

В то же время с марта-2020 на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор, после проведения ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" тендера на закупку газа на период поставки на март-декабрь 2020 года.

Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям, обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте Позднее этот срок из-за карантина продлен на два месяца – до 1 июля 2020 года.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Источник

газ, цена газа
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