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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

23.06.2020 / 14:43
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в столицу России на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы его пригласили.

Об этом щла речь в Skype-интервью Владимира Зеленского канадскому изданию "The Globe and Mail", расшифровка Офиса президента

 Журналист спросил, поехал бы украинский лидер на парад в Москву или нет, приглашали ли его туда.

Прямая речь Зеленского: "Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было".

Напомним: в августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит новому президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" 9 мая 2020 года.

В феврале 2020 года Офис президента сообщил "Украинской правде", что Российская Федерация не присылала президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.

Из-за коронавируса и карантина президент России Владимир Путин перенес парад в честь 75-летия Победы с 9 мая на 24 июня.

9 мая был парад в столице Беларуси Минске, но президент Владимир Зеленский на него не поехал.

Источник

парад, Москва, Зеленский
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