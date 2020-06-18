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Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС

18.06.2020 / 15:14
Кабинет министров определил приоритетным использование украинского угля при производстве электрической энергии на теплоэлектростанциях Украины.

Соответствующее распоряжение "Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии" было принято на заседании правительства в среду, 17 июня, с условием двухдневной доработки.

"Распоряжение предусматривает приоритетное использование отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях", – прокомментировала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Она напомнила, что в апреле для обеспечения физической и топливной сбалансированности энергосистемы министерство обновило прогнозный энергетический баланс, на основании которого в том числе была рассчитана и топливная составляющая. Однако по результатам мониторинга в мае-июне структуры производства и топливного баланса было установлено, что ряд тепловых электростанций не придерживаются ранее обозначенных показателей.

Речь, в частности, идет о снижении объемов потребления отечественного угля при производстве э/э и его замещении природным газом.

"Такая ситуация относительно искусственного снижения спроса на отечественный уголь является недопустимой с учетом того, что это приводит к приостановке работы шахт, вынужденному простою, задержке выплаты зарплаты шахтерам и в целом росту социально-экономической напряженности в регионах", – сказала Буславец.

Источник

уголь, Кабинет министров, ТЭС
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