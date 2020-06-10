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В Северодонецкой епархии УПЦ построят новый храм в честь Преображения Господня

10.06.2020 / 15:49
В Северодонецкой епархии УПЦ построят новый храм в честь Преображения Господня
Луганщина Источник: Центр информации УПЦ
В Северодонецкой епархии освятили место под строительство нового храма

На Луганщине освятили место под строительство нового храма Украинской Православной Церкви в честь Преображения Господня.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Северодонецкую епархию, 8 июня чин на основание храма в честь Преображения Господня в селе Закотное Новопсковского района Луганской области совершил митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим.

Празднованием Преображения Господня Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире. Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. Православная Церковь отмечает праздник Преображения 19 августа. В народе этот день называют Вторым Спасом.

Как сообщалось ранее, 9 июня в Новоград-Волынском освятили новый храм УПЦ в честь Андрея Первозванного.

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ, Луганщина
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