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Коронавирус: более 3,5 млн человек побороли болезнь

10.06.2020 / 10:47
С момента появления коронавируса в мире зарегистрировали 7 миллионов 193 тысячи случаев заражения. Сейчас побороли болезнь уже 3 миллиона 535 тысяч человек, умерли 408 тысяч.

Такие данные 9 июня сайта Worldometers, который обновляет статистику заболеваемости COVID-19

За сутки (8 июня) в мире коронавирус подтвердили у 107 тысяч человек. В этот же день зарегистрировали 3157 летальных случаев.

Больше всего новых больных зафиксировали в США – около 19 тысяч. Кроме того, почти 19 тысяч новых случаев обнаружили в Бразилии, почти 9 тысяч – в России и 8,4 тысяч в Индии.

Кроме того, в Пакистане и Чили подтвердили по 4,7 тысяч случаев заражения, в Мексике – 3,4 тысячи, в Саудовской Аравии – 3,3 тысячи, в Перу – более 3 тысяч.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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