В Виннице почтили память митрополита УПЦ Макария в 13-ю годовщину его смерти

В Виннице почтили память митрополита Украинской Православной Церкви Макария (Свистуна) в годовщину его смерти.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, 4 июня митрополит Винницкий и Барский Варсонофий совершил литию в Крестовоздвиженском храме Винницы по почившему митрополиту Макарию в 13-ю годовщину его смерти.

Традиционно в день памяти Винницкого митрополита совершается панихида на его могиле на территории Спасо-Преображенского собора, однако в этом году она прошла без массового участия верующих.

«К сожалению, в связи с продолжением карантина в Украине, соборное богослужение на могиле почившего архиерея пока невозможно. По благословению митрополита Варсонофия панихиду на могиле митрополита Макария совершили священники епархии», - рассказали в Винницкой епархии.