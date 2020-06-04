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Овручская епархия УПЦ передала погорельцам Житомирщины стройматериалы и продукты

04.06.2020 / 15:26
Овручская епархия УПЦ передала погорельцам Житомирщины стройматериалы и продукты
Последствия пожара Источник: Центр информации УПЦ
Следующая поездка запланирована на 10 июня

Духовенство и верующие Овручской епархии Украинской Православной Церкви передали жителям села Острова, пострадавшим от масштабных лесных пожаров, стройматериалы, продукты питания и одежду.

 Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Facebook протоиерея Павла Линника, который вместе с волонтерами передал погорельцам помощь.

«Привезли людям продукты питания, одежду, питьевую воду и строительные материалы. От себя лично и от жителей села Острова выношу искреннюю благодарность настоятелю Свято-Вознесенского храма села Уланов Винницкой епархии протоиерею Ярославу Микитину и прихожанам этого храма, которые собрали значительную часть помощи: одежду, продукты питания и многое другое. Пусть Господь каждому воздаст сторицей за добро и понимание», - написал священник.

Он сообщил, что следующая поездка запланирована на 10 июня.

«Кто желает приобщиться – с радостью ждем», – пригласил священник.

Оказать помощь жителям села Острова, пострадавшим от лесного пожара, можно перечислив средства на карту ПриватБанка, которая принадлежит протоиерею Павлу. Номер карты: 4149-6293-1000-3827.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, упц
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