Митрополит Павел рассказал, как испытания помогают стать сильнее

Пандемия коронавируса стала тем испытанием, которое показало человеческую немощь без Бога, но в то же время сделало нас сильнее и укрепило в вере.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом сказал митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

«К сожалению, в этом году мы не могли склонить свои колени перед Голгофой, перед Плащаницей, потому у каждого верующего человека скорбела душа. Несмотря на то, что была онлайн-трансляция, ничто не может заменить для верующего человека общую молитву в храме. Я знаю, что каждый из вас плакал и просил у Бога, чтобы дождаться, когда Господь опять позовет нас в святые храмы и дарует нам вновь и вновь Свою благодать и милость быть в храме Божием», - отметил владыка.

Митрополит Павел напомнил верующим, как важно участвовать в Таинствах.

«Все мы молились дома, молились за своих родных и близких, молились о том, чтобы это нашествие прошло. Но как тяжело и страшно остаться без Бога, без общения с Ним в Таинствах, без общения с Ним в храме. Господь в храме предлагает Сам Себя и дарует нам вечную жизнь. Эти дни показали нам скудость нашей жизни без Бога. И потому сегодня наша печаль увенчалась радостью, потому что вновь и вновь Воскресший Христос явился нам как Женам Мироносицам, как Луке и Клеопе и дает нам возможность увидеть Его в преломлении хлеба, то есть в Святой Евхаристии», - подчеркнул архиерей.

Он призвал благодарить Господа за его милосердие.

«Будем благодарить Бога за Его милосердие, будем всегда благодарны Ему за то, что Он ниспосылает нам, будем благодарны Ему и за испытания, которые всех нас сделали сильнее и только укрепили в вере! Самое главное для нас заключается в том, что мы не должны отчаиваться, но мы должны бояться лишь одного: чтобы не остаться без Бога! Господь с нами сегодня, и всегда Он был и будет с нами, ведь имя Христово созывает всех к покаянию и к вечной блаженной жизни. Господь не оставит никогда и никого, пусть же Он коснется каждого человеческого сердца и дарует нам вечную радость прославлять Его во веки веков этими радостными словами: "Христос Воскрес! Воистину Воскрес Христос!» - заключил митрополит Павел.

Как сообщалось ранее, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре завтра, в день праздника Вознесения Господня, состоится четыре Божественные литургии.