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Митрополит Антоний рассказал, как правильно встретить праздник Вознесения Господня

27.05.2020 / 17:25
Митрополит Антоний рассказал, как правильно встретить праздник Вознесения Господня
Икона Источник: Центр информации УПЦ
Вознесение Господне – это праздник Ангелов, которые встречают на Небе своего Творца и Царя в человеческом теле

Богу не нужны внешние праздничные атрибуты, Ему необходимо наше сердце, наполненное верой и радостью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Для большинства из нас праздники звучат лишь в земной плоскости, они не возносят нас ввысь, за Христом, а приземляют. Мы только еще больше отягощаемся ими, умаляя истинное праздничное звучание, отдаляясь от Бога. Господу не нужны наши праздничные атрибуты, Ему необходимо наше сердце, ликующее о Нем», - отметил митрополит Антоний.

Он рассказал, что люди привыкают к кругу праздников, праздничных традиций и они становятся обыденными.

«Душа праздника теряется за мишурой, за внешней картинкой, сложившимися традициями, пусть даже и благочестивыми. И мы из раза в раз пропускаем то неземное, что является камертоном праздничного дня, его высшим, совершенным звуком», - объяснил владыка.

По словам митрополита Антония, «для Господа важно не наше приношение в этот день, а внутреннее расположение, отречение от суетных забот мира, сосредоточение на высших глубинах и смыслах жизни».

«Вознесение Господне – это праздник Ангелов, которые встречают на Небе своего Творца и Царя в человеческом теле. И мы, вслед за Господом, с хвалебными песнями и радостными сердцами выдвигаемся в путь. Путь в жизнь вечную, который открыл нам Господь через Свое славное Вознесение. Жизнь земная после Вознесения Господня – не самоцель, впереди сияет свет жизни вечной», - заключил владыка.

Источник: Inpress.ua
упц
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