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Кабмин собирается расширить ослабление карантина

06.05.2020 / 10:23
Кабинет министров дорабатывает свое решение о смягчении карантина с 11 мая, чтобы добавить в него больше видов предпринимательства.

Об этом сообщает 5 мая сайт Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Дословно: "До 11 мая будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабления карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях правительства".

По данным министерства, об этом было договорено на заседании Кабмина в понедельник, 4 мая.

Напомним, на своем внеочередном заседании в понедельник Кабинет министров решил отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Этим же решением правительство также продлило действие карантина в Украине до 22 мая 2020 года.

Согласно постановлению, с 11 мая могут открываться:

-парки, скверы, зоны отдыха;
-салоны красоты, парикмахерские;
-оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
-заведения общественного питания на вынос;
-летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, -зарегистрированных как операторы мощностей;
-музеи, библиотеки;
-тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
-сервис бытовой техники;
-стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т. д.

Источник

Кабмин, коронавирус, карантин
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